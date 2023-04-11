"Армия восстановления" уже насчитывает почти 14 тысяч безработных

В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже присоединились 13,9 тыс безработных в 16 регионах.

Об этом сообщает Госслужба занятости.

Отмечается, что лидером среди регионов является Полтавская область, где в таких работах задействовано почти 3,5 тыс человек.

Также в топ-5 областей-лидеров: Донецкая - 1 854 человека, Киевская - 1 814 человек, Харьковская - 1 612 человек и Сумская области - 1 408 человек.

С безработными заключают срочные трудовые договоры на период выполнения указанных работ, оплата составляет не менее 6700 грн и может дофинансироваться из местных бюджетов или за счет заказчиков таких работ.

Напомним:

Правительство ввело проект "Армия восстановления" осенью 2022 года с целью привлечения людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

Сообщалось, что к "Армии восстановления" уже привлекли 8,5 тысячи безработных, за выполнение работ участникам проекта уже выплатили почти 56 миллионов гривен.

Экономическая правда