"Армия восстановления" уже насчитывает почти 14 тысяч безработных
В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже присоединились 13,9 тыс безработных в 16 регионах.
Об этом сообщает Госслужба занятости.
Отмечается, что лидером среди регионов является Полтавская область, где в таких работах задействовано почти 3,5 тыс человек.
Также в топ-5 областей-лидеров: Донецкая - 1 854 человека, Киевская - 1 814 человек, Харьковская - 1 612 человек и Сумская области - 1 408 человек.
С безработными заключают срочные трудовые договоры на период выполнения указанных работ, оплата составляет не менее 6700 грн и может дофинансироваться из местных бюджетов или за счет заказчиков таких работ.
Напомним:
Правительство ввело проект "Армия восстановления" осенью 2022 года с целью привлечения людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.
Сообщалось, что к "Армии восстановления" уже привлекли 8,5 тысячи безработных, за выполнение работ участникам проекта уже выплатили почти 56 миллионов гривен.
Экономическая правда