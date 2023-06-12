Не более двух пачек в руки: ВР приняла за основу законопроект о продаже сигарет в duty free

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9315 о торговле сигаретами в магазинах duty free на время действия военного положения.

Это следует из карточки законопроекта на сайте ВР.

"За" проект в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов.

В документе предлагается запретить на время действия военного положения продавать более двух пачек сигарет на один чек. Речь идет об изделиях иностранного происхождения.

В то же время табачные изделия, которые производят в Украине, планируется вообще запретить размещать и продавать в магазинах беспошлинной торговли (duty free) на все время действия военного положения.

Согласно законопроекту, будет проведена инвентаризация остатков табачных изделий, предназначенных для размещения в duty free.

Документ обязывает владельца соответствующего магазина беспошлинной торговли задекларировать в течение 30 дней и перевести в другой таможенный режим товары, произведенные в Украине и классифицирующиеся по товарным позициям 2401-2404 согласно УКТ ВЭД, которые есть в магазинах беспошлинной торговли и находятся в таможенном режиме беспошлинной торговли.

Законопроект также расширяет ответственность за нарушение норм производства, хранения, транспортировки, реализации фальсифицированной или без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога на "жидкости, используемые в электронных сигаретах"; разрешает проведение инвентаризации производителями имеющихся остатков табачных изделий или жидкостей, используемых в электронных сигаретах предназначенных для реализации в duty free и предоставление соответствующих материалов контролирующему органу.

Ужесточается ответственность за производство, хранение, транспортировку, реализацию подакцизных товаров без марок акцизного налога при выявлении фактов производства и/или хранение производителями такой продукции, которые не были включены в материалы инвентаризации.

Напоминаем:

Ранее ВСК Верховной Рады установила, что в прошлом году 15 магазинов беспошлинной торговли якобы продали 20 млн пачек сигарет. На самом деле много сигарет не доезжают до магазинов дьюти-фри, их продают на сторону без уплаты необходимых налогов.

Читайте также: Вопрос на 20 миллиардов. Рада хочет ограничить работу duty-free, чтобы побороть теневой рынок табака