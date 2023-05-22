В Раде зарегистрировали законопроект, который должен ограничить продажу сигарет в duty-free

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9315 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы для противодействия незаконному обороту табачных изделий.

Об этом сообщил один из авторов проекта закона Ярослав Железняк в Telegram, говорится на сайте ВРУ.

"В ответ на рекордное обращение нелегальных табачных изделий – регистрируем сегодня законопроект, который должен закрыть схему "дьюти-фри", – написал он.

В нем предлагается запретить на время действия военного положения помещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри) производимых в Украине табачных изделий. А также запретить на время военного положения продажи магазинами беспошлинной торговли более 2 пачек на один чек.

Также документом предлагается провести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для помещения в дьюти-фри.

Ранее ВСК Верховной Рады установила, что в прошлом году 15 магазинов беспошлинной торговли продали 20 млн пачек сигарет. На самом деле многие сигареты не доезжают в магазины дьюти-фри, их продают на сторону без уплаты необходимых налогов.

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