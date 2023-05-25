НАПК внесло производителя Oreo и Milka в перечень международных спонсоров войны

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram.

В агентстве подчеркивают, что Mondelez International не вышло из РФ после начала полномасштабной войны.

"Интересы компании, имеющей годовой доход около 26 млрд долл и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь", которая имеет три завода: фабрику "Большевик", которая выпускает печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

Компания является лидером рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательная резинка и карамельки", - говорится в сообщении.

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долл (+303% за год), выручка - более 1 млрд долл (+38% за год). Бюджет агрессора компания пополнила на более 61 млн долл налогов, отметили в НАПК.

Отмечается, что после российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающем Литву, Латвию и Эстонию, направили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России, на что Mondelez отреагировала формально - объявила о приостановлении новых инвестиций и вложений в рекламу в России.

Экономическая правда