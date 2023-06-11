Каховское водохранилище обмелело на 70% - Минприроды

По состоянию на 11 июня из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС из водохранилища потеряно 70% или 13,95 куб.км воды.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Сейчас уровень воды в водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 м. Каховское водохранилище обмелело на 70%.

Кроме того, уровень воды в Днепре на отметке Херсон снизился почти на 1,5 метра и составляет 4,2 метра. В среднем за сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.

Также в районе природного парка "Нижнеднепровский" вода сошла на 20 см по сравнению с вечерними показателями. Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Каменская Сечь" - более чем на 7 метров.

"Специалисты Государственной экологической инспекции и Госводагентства, в местах, где это возможно, осуществляют отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований, в днепровской воде и воде р. Ингулец содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сумма ориентировочных убытков окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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