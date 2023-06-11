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ФРС планирует сделать паузу в повышении процентной ставки - Bloomberg

Воскресенье, 11 июня 2023, 15:24 - Игорь Пилипив

Руководство Федеральной резервной системы США собираются сделать перерыв в повышении процентных ставок впервые за последние 15 месяцев. 

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что в среду федеральный комитет по операциям на открытом рынке сохранит базовую кредитную ставку в диапазоне 5%-5,25%, что станет первым перерывом, начиная с марта прошлого года. 

Хотя усилия ФРС помогли снизить ценовое давление в экономике США, инфляция остается значительно выше целевого показателя.

"В противовес этому, рынки оценивают возможность повышения ставки на четверть пункта в июле, за которым наступит аналогичное снижение в декабре, и некоторые политики ФРС подчеркивают, что паузу в цикле повышения ставок не следует рассматривать как окончательное повышение ставок", - говорится в сообщении. 

Несмотря на определенные успехи ФРС майские розничные продажи показывают, что стоимость покупок, вероятно, мало изменилась в течение месяца, что соответствует более мягкому потребительскому спросу на товары.

Экономическая правда.

ФРС ставка инфляция
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