ФРС планирует сделать паузу в повышении процентной ставки - Bloomberg
Руководство Федеральной резервной системы США собираются сделать перерыв в повышении процентных ставок впервые за последние 15 месяцев.
Об этом пишет Bloomberg.
Ожидается, что в среду федеральный комитет по операциям на открытом рынке сохранит базовую кредитную ставку в диапазоне 5%-5,25%, что станет первым перерывом, начиная с марта прошлого года.
Хотя усилия ФРС помогли снизить ценовое давление в экономике США, инфляция остается значительно выше целевого показателя.
"В противовес этому, рынки оценивают возможность повышения ставки на четверть пункта в июле, за которым наступит аналогичное снижение в декабре, и некоторые политики ФРС подчеркивают, что паузу в цикле повышения ставок не следует рассматривать как окончательное повышение ставок", - говорится в сообщении.
Несмотря на определенные успехи ФРС майские розничные продажи показывают, что стоимость покупок, вероятно, мало изменилась в течение месяца, что соответствует более мягкому потребительскому спросу на товары.
Экономическая правда.