Базова інфляція в США трохи сповільнилася: як відреагували інвестори

Ключовий показник інфляції в США продемонстрував ознаки уповільнення в березні, але, ймовірно, не настільки, щоб переконати Федеральну резервну систему знову підвищити відсоткові ставки наступного місяця.

Про це пише Bloomberg.

Базовий індекс споживчих цін, який не включає продукти харчування та енергоносії і за яким пильно стежить ФРС, зріс на 0,4% порівняно з попереднім місяцем після зростання на 0,5%.

Водночас ключові показники вартості житла продемонстрували найменший місячний приріст за останній рік, а ціни на продукти харчування знизилися.

"Інвестори позитивно відреагували на звіт. Прибутковість казначейських облігацій впала, S&P 500 відкрився вище, а долар продовжив втрати за день. Трейдери все ще роблять ставку на підвищення ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні ФРС.

Інфляція, однак, залишається занадто високою. Базовий індекс споживчих цін, який економісти вважають кращим показником базової інфляції, зріс на 5,6% порівняно з минулим роком. Вперше за останні два роки базова інфляція перевищила загальний показник, який зріс на 5%.

Це різке уповільнення порівняно з попереднім місяцем, оскільки показник тепер порівнюється з березнем 2022 року, коли ціни на енергоносії різко зросли одразу після вторгнення Росії в Україну", - пише агентство.

Економічна правда