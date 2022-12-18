Intel відкладає початок будівництва заводу з виробництва чіпів у Німеччині

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Корпорація Intel відмовилася від своєї початкової мети відкрити фабрику мікросхем у східному німецькому місті Магдебург у першій половині 2023 року, оскільки вимагає більше державних субсидій.

Про це повідомляє Volksstimme.

Будівництво завод є важливим етапом в планах Німеччини та Європейського Союзу щодо посилення стійкості континенту через розширення виробництва на місцевому рівні після того, як пандемія COVID-19 і вторгнення Росії в Україну підкреслили ризики довгих ланцюгів постачання, що охоплюють весь світ.

Проте різке зростання цін на енергоносії та сировину порушило початкові розрахунки американської компанії. Intel спочатку передбачала витрати в 17 млрд євро, однак тепер проєкт оцінюється ближче до 20 млрд євро, пише видання.

"Геополітичні виклики зросли, а попит на напівпровідники впав. Це означає, що ми поки що не можемо назвати остаточну дату початку будівництва", — цитує газета речника Intel Бенджаміна Бартедера.

Компанія додала, що обговорює з урядом, як можна подолати "дефіцит" фінансування.

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