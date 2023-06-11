ОАЭ помогут Украине в создании суверенного фонда 

Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине в создании суверенного фонда, привлекая опыт и экспертизу одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира - ADQ и их консультантов из компании Contango.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи руководителя ОП Андрея Ермака и делегации ОАЭ во главе с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, председателем Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри, которая прибыла с визитом в нашу страну.

Для помощи Украине в создании суверенного фонда будет привлечен опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира - ADQ и их консультантов из компании Contango.

Кроме того, стороны также затронули вопрос дальнейшего расширения украинско-эмиратского сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Также были проговорены вопросы экологических и гуманитарных последствий теракта, совершенного Российской Федерацией на Каховской ГЭС, глава ОП рассказал о насущных потребностях Украины и призвал ОАЭ присоединиться к усилиям международного сообщества по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.

Напомним:

Один из крупнейших банков ОАЭ - Emirates NBD - начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.