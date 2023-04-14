Один з найбільших банків ОАЕ почав блокувати інвестрахунки росіян

Один із найбільших банків ОАЕ - Emirates NBD - почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать,.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на джерела.

Зазначається, що російські клієнти Emirates NBD почали отримувати листи, у яких банк попереджає: у разі, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії, їхні активи будуть переведені на окремий сегрегований рахунок, на якому будуть встановлені обмеження щодо переказу готівки.

Про отримання листа виданню розповіли два клієнти банку. Те, що такі листи дійсно отримують клієнти ENBD, підтвердили також два джерела на банківському ринку.

У листі клієнтам банк зазначає, що будь-які купони і дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на сегрегований рахунок. Перевести їх на свій рахунок в ENBD російський клієнт не зможе.

"Продати папери з рахунку клієнт зможе не за допомогою звичного механізму "поставка проти платежу" (delivery versus payment, DVP), коли рух цінних паперів і грошей між сторонами угоди відбувається одноразово, а за умови "поставка, вільна від платежу" (free-of-payment, FOP).

За такого механізму переказ грошей відбувається тільки після того, як були переведені папери. Сторони, що продають, не дуже люблять механізм FOP, оскільки в цьому разі на них лягають додаткові ризики - завжди є певна ймовірність, що угоду в підсумку не розрахують, скасують тощо, а потім із якоїсь причини папір не повернеться до продавця", - йдеться у матеріалі.

ENBD заявляє у листі, що обмеження введені відповідно до "директиви ЄС". Винятків для росіян, у яких є резидентство в ОАЕ, не передбачено.

ENBD, як європейські та швейцарські банки, які користуються послугами депозитаріїв Clearstream і Euroclear, зобов'язаний виконати вимогу депозитарію, пояснив виданню банкір, знайомий із ситуацією.

Він зазначає, що співробітники інших банків, з якими він розмовляв, не отримували повідомлень від депозитаріїв і не планують вживати жодних дій щодо російських клієнтів. Однак ризик того, що й інші банки в ОАЕ почнуть обмежувати інвестиційну діяльність росіян, виключати не можна, вважає експерт.

Економічна правда