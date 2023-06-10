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НБУ проведет встречу с учреждениями, имеющими лицензию на осуществление валютно-обменных операций

Суббота, 10 июня 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Нацбанк на следующей неделе проведет с уполномоченными учреждениями, имеющими лицензию на осуществление валютно-обменных операций, встречу, где обсудит обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

"Уже на следующей неделе НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, во время которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения", говорится в сообщении. 

Соответствующая встреча состоится из-за обращения граждан об отказе уполномоченными учреждениями осуществлять валютно-обменные операции с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее.

В регуляторе отметили, что в случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.  

"Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", - добавляют в НБУ. 

Напомним:

В Нацбанке объяснили ситуацию по обмену наличной валюты с признаками значительного износа или повреждения и банкнот давних лет выпуска.

валюта НБУ
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Экономическая правда
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