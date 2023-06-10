Зношені та старі долари: в НБУ пояснили ситуацію щодо обміну готівкової валюти

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У Нацбанку пояснили ситуацію щодо обміну готівкової валюти з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку проаналізували звернення громадян та виділили дві ключові проблеми: перша виникає під час обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, друга – банкнот давніх років випуску.

Так, операцію інкасо можуть здійснювати установи, які мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом. Також ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн.

В НБУ пояснюють, що через суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо.

"Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно", – додають в НБУ.

Крім того, уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Відповідно це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

У Нацбанку наголошують, що немає жодних нормативно-правових актів, ухвалених оператором, які забороняють здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше

Відповідно, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

"У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок", – заявили в НБУ.

Економічна правда.