Во время ночной ракетно-дроновой атаки поврежден еще один объект добычи газа

Россияне во время ночной ракетно-дроновой атаки попали в промышленную площадку объекта газодобычи, подача газа с этого объекта в газотранспортную систему прекращена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Ночью враг нанес очередной ракетно-дроновой удар по территории Украины. Зафиксировано попадание в промышленную площадку объекта газодобычи, в результате чего временно прекращена подача газа с этого объекта в газотранспортную систему. Продолжается ликвидация последствий", - отмечают в министерстве.

Также из-за предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, в Черниговской и Сумской областях есть обесточивание из-за непогоды. В Киеве из-за технологических нарушений обесточивались потребители, ведутся восстановительные работы.

В министерстве также сообщают, что украинские ГЭС Днепровского каскада работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия наводнения, возникшего в результате подрыва Каховской ГЭС, и накапливают воду в верхних водохранилищах, чтобы сформировать необходимый запас для работы и генерации электроэнергии.

В Херсонской области из-за подтопления без света остались 10 населенных пунктов, подтоплены 162 трансформаторные подстанции. В Херсоне - из-за подтопления обесточены более 15 тыс потребителей. На Николаевщине - подтоплены 13 населенных пунктов. Без света - более 2 тысяч потребителей.

Напомним:

В ночь на 9 июня враг нанес очередную массированную атаку и повредил 2 объекта газодобычи, один объект Оператора ГТС и линии электропередач.

Экономическая правда.