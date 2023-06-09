Нічний обстріл росіян пошкодив об’єкти видобутку газу та ГТС

У ніч на 9 червня ворог завдав чергову масовану атаку та пошкодив 2 об’єкти газовидобутку, один об’єкт Оператора ГТС та лінії електропередач.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Зафіксовано пошкодження 2 об’єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також внаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Триває ліквідація наслідків", - зазначили в міністерстві.

Фахівці Укргідроенерго продовжують застосовувати оперативне регулювання (зменшують обсяги скиду води) з урахуванням необхідності забезпечення балансу енергосистеми та мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

На Криворізькій ТЕС у ставку-охолоджувачі рівень води поки достатній для забезпечення роботи енергоблоків. За оцінками Міненерго, її вистачить на період від 10 місяців до року. Проте у майбутньому у зв’язку з падінням рівня води може виникнути потреба у поповненні ставка та, відповідно, забезпеченні безперебійної роботи станції.

Енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої ним повені.

На Херсонщині наразі знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, у Миколаївській області - 49 трансформаторних підстанцій.

Крім цього, у місті Херсон фіксується поступове зменшення рівня води, який станом на 8:00 ранку знизився до відмітки 5,3 метра (максимум сягав 5,68 м).

"Енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів", - додали в Міненерго.

Ситуація на Херсонській ТЕЦ також контрольована - після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи насосної станції, яка була підтоплена.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 3 населених пункти та зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генеруючої станції. Є також пошкодження через обстріли на Харківщині.

Економічна правда