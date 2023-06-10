Фонд госимущества выставил на приватизацию торфобрикетный завод "Ривнеторф"

Фонд государственного имущества 5-го июля проведет открытый аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Ривнеторф", стартовая цена объекта - 47,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

ГП "Ривнеторф" специализируется на производстве торфяных полубрикетов, а также топливного фрезерного торфа для компостов. Объемы производства предприятия составляют 60-80 тыс. тонн брикетов в год.

Кроме того, объект приватизации имеет спецразрешение на пользование недрами со сроком действия на 40 лет (регистрационный номер 2201, от 30.03.2000 г.).

" "Ривнеторф" - действующее предприятие, которое нуждается в инвестициях. За все 60 лет его существования оно не модернизировалось и имеет высокую изношенность основных фондов. Частный владелец сможет увеличить рентабельность бизнеса, проинвестировав в развитие предприятия", - отмечает директор Департамента приватизации ФГИУ Владислав Данилишин.

Также в ФГИУ отмечают, что предприятие не является стратегическим для энергетической отрасли Украины, поскольку общая доля торфяного топлива в энергетическом балансе страны по последним данным Государственной службы статистики Украины находится на уровне 0,028%.

Основными недостатками этого вида топлива является более низкая, чем у угля энергетическая калорийность и трудности сжигания из-за высокого содержания влаги (до 65%). Зато торфяное топливо является достаточно популярным у частных хозяйств на региональном уровне, поэтому ФГИУ ожидает определенную конкуренцию на торгах.

"В целом объект включает 114 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, административные помещения и т.д.) общей площадью 16 969,90 кв.м. На предприятии работает 175 человек, а на балансе находится 161 единица спецтехники и транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

По состоянию на 1 января 2023 года украинское государство владело 3 256 государственными компаниями.