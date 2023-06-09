Держава залишається найбільшим власником підприємств – аналітики

Станом на 1 січня 2023 року українська держава володіла 3 256 державними компаніями.

Про це йдеться у дайджесті команди SOE Weekly для ЕП - аналітики проаналізували оновлений Єдиний реєстр об'єктів державної власності.

Так, за даними цього ж реєстру, станом на 1 січня 2022 року налічувалося 3 378 держпідприємств.

"Це означає, що протягом 2022 року їхня кількість зменшилася на 122 ДП, або на 3,6% від загального портфеля державних підприємств. Ця кількість не включає щонайменше 14 000 підприємств, що належать місцевим органам влади, щодо яких немає достовірної статистики", - заявляють експерти.

Вони також проаналізували перелік держпідприємств за назвами компаній. Виходячи з назв, щонайменше 2 384 (73%) з 3 256 підприємств зареєстровані як державні унітарні підприємства.

При цьому, за словами аналітиків, Фонд державного майна України (ФДМУ), який веде Єдиний реєстр, опублікував лише назви держпідприємств у списку 2023 року, на відміну від даних, оприлюднених за 2022 рік, які також включали таку інформацію, як організаційно-правова форма, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, суб'єкт управління, основний вид господарської діяльності, фінансові показники та юридичний статус.

Обмеження опублікованих даних може бути пов'язане з міркуваннями безпеки у воєнний час, особливо коли йдеться про розкриття конкретних місць розташування держпідприємств.

"Однак інші показники, які не містять конфіденційної інформації, можуть бути опубліковані для забезпечення громадського контролю за діяльністю держпідприємств", - йдеться у дайджесті.

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Економічна правда