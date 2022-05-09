США на год отменили 25% импортных пошлин на украинскую сталь

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь на один год.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13 украинец.

Некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины были среди наиболее пострадавших от варварства Путина, а сталелитейный завод в Мариуполе ("Азовсталь" - ред.) стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии России.

Многие металлургические заводы Украины продолжали платить зарплаты, помогать с продовольствием и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия, некоторые украинские заводы даже возобновили производство", – заявляют в Минторге США.

"Мы не можем просто восхищаться силой духа украинского народа – мы должны поддерживать его и поддерживать одну из важнейших отраслей экономики для экономического благосостояния Украины.

Чтобы металлургические заводы продолжали быть экономическим спасательным кругом для Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь. Сегодняшнее объявление является сигналом для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом агрессии Путина и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Дополнено.

Как пояснила министр экономики Украины Юлия Свириденко, речь идет об остановке действия 25% пошлин, введенных в 2018 году администрацией Трампа.

"Отмена этих пошлин станет поворотным моментом в торговых отношениях между Украиной и США", - написала Свириденко в Facebook.

Экономическая правда