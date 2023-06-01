ОПЕК+ вряд ли усилит сокращение поставок нефти на заседании в воскресенье – СМИ

Страны ОПЕК+ вряд ли углубят сокращение поставок на своей встрече на уровне министров в воскресенье, несмотря на падение цен на нефть до 70 долларов за баррель.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника из альянса.

ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти и союзников во главе с Россией, добывает около 40% мировой нефти и поставляет около 60% экспортного рынка нефти, а это означает, что ее политические решения могут иметь значительное влияние на цены.

"Поскольку экономические перспективы ухудшились, несколько членов ОПЕК+ в апреле пообещали добровольно сократить добычу нефти, начиная с мая и до конца года.

Это было сделано в дополнение к согласованному в начале октября сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с базовым уровнем добычи, установленным на август 2022 года. Это привело к общему сокращению добычи до 3,66 млн баррелей в сутки, или около 4% мирового потребления", - пишет агентство.

В последнее время группа сократила добычу больше, чем запланировано, главным образом из-за ограничения мощностей в западноафриканских производителей - Нигерии и Анголе.

"На данный момент ничего не изменилось, но, как всегда, в зависимости от настроения некоторых, все может измениться", - сказал один из источников в ОПЕК+. Это мнение поддержали еще три источника, которые попросили не называть их имен.

Два других источника сказали, что еще слишком рано говорить о результатах встречи.

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Напомним:

Группа ОПЕК запретила нескольким медиа-группам посещать свою производственную встречу в Вене в эти выходные. Этот шаг инициировала Саудовская Аравия, которая пытается поддержать цены на нефть.

Экономическая правда