Маск опередил Арно в рейтинге богачей на фоне падения акций LVMH – Bloomberg

Гендиректор Tesla Илон Маск опередил французского миллиардера и владельца конгломерата LVMH Бернара Арно после того, как акции Арно упали на 2,6% на парижских торгах.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска оценивается в 192 млрд долл (+1,8 млрд долл), Арно - 187 млрд долл (-5,25 млрд долл). Замыкает топ-3 основатель Amazon Джефф Безос - 144 млрд долл (-1,03 млрд долл).

Также в топ-5 сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125 млрl долл) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон (118 млрд долл).

"Арно впервые опередил Маска в декабре, когда технологическая индустрия испытала трудности, а индустрия роскоши продемонстрировала устойчивость перед лицом инфляции. LVMH, которую основал Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Вера в жизнеспособность сектора роскоши начинает угасать на фоне растущих признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля, в какой-то момент уничтожив 11 миллиардов долларов из чистых активов Арно за один день", - пишет Bloomberg.

Маск, тем временем, заработал более 55,3 миллиардов долларов в этом году, в основном благодаря Tesla.

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Напомним:

Французский миллиардер Бернар Арно - самый богатый человек мира - потерял 11,2 млрд долл за один день после обвала акций его конгломерата LVMH из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

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Экономическая правда