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Тестовый поезд УЗ со стандартными вагонами прибыл в Варшаву

Четверг, 1 июня 2023, 15:42 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

В "Укрзализныце" заявили, что тестовый поезд из 14 вагонов стандартного для Украины габарита успешно прибыл в Варшаву.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Ожидаем финальное согласование от польских коллег - и даем больше вагонов на самое дефицитное направление Укрзализныци", - добавили в компании.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрзализныця" запускает в тестовом режиме на маршруте Киев-Варшава поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов УЗ для согласования с польской стороной - на сегодня польские железнодорожники пропускают на этот маршрут только специальные вагоны с 3-местными купе.

Тестирование проходит на маршруте Киев - Варшава, поскольку сейчас это направление является самым дефицитным: количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Экономическая правда

Укрзализныця Польша Украина железная дорога
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