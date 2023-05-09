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Закупки по стандартам Всемирного банка в Prozorro заработают до конца июня

Вторник, 9 мая 2023, 14:29 - Анастасия Жарикова

До конца июня в Prozorro реализуют возможность проводить закупки в соответствии с требованиями международных тендерных процедур Всемирного банка.

Об этом сообщил гендиректор Prozorro Николай Ткаченко в интервью Укринформу.

"Мы работаем над тем, чтобы в ключевых моментах отвечать стандартам закупочной политики Всемирного банка и других крупных донорских организаций. Первым свои рекомендации нам действительно предоставил World Bank, и мы вместе с ними синхронизировали все технические задачи и поэтапно разрабатываем отдельную процедуру", – сказал Ткаченко.

Он пояснил, что процедура предусматривает опциональные аукционы, то есть, когда заказчик сам будет выбирать, нужен ли ему аукцион в конкретной закупке. А также возможность подачи предложения в разной валюте и собственный механизм обжалования.

Конечная цель – чтобы все закупки для нужд восстановления Украины, которые будут происходить за счет международных доноров, проходили через систему Prozorro.

"Процедуру для World Bank мы должны реализовать до конца июня. И соответственно, они уже смогут проводить свои закупки у Prozorro", – добавил Ткаченко.

Напоминаем: 

Ранее сообщалось, что система электронных закупок Prozorro, включая каталоги Prozorro Market, отвечает требованиям к электронным закупкам, финансируемым Всемирным банком.

Prozorro Всемирный банк тендеры
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