Закупки по стандартам Всемирного банка в Prozorro заработают до конца июня

До конца июня в Prozorro реализуют возможность проводить закупки в соответствии с требованиями международных тендерных процедур Всемирного банка.

Об этом сообщил гендиректор Prozorro Николай Ткаченко в интервью Укринформу.

"Мы работаем над тем, чтобы в ключевых моментах отвечать стандартам закупочной политики Всемирного банка и других крупных донорских организаций. Первым свои рекомендации нам действительно предоставил World Bank, и мы вместе с ними синхронизировали все технические задачи и поэтапно разрабатываем отдельную процедуру", – сказал Ткаченко.

Он пояснил, что процедура предусматривает опциональные аукционы, то есть, когда заказчик сам будет выбирать, нужен ли ему аукцион в конкретной закупке. А также возможность подачи предложения в разной валюте и собственный механизм обжалования.

Конечная цель – чтобы все закупки для нужд восстановления Украины, которые будут происходить за счет международных доноров, проходили через систему Prozorro.

"Процедуру для World Bank мы должны реализовать до конца июня. И соответственно, они уже смогут проводить свои закупки у Prozorro", – добавил Ткаченко.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что система электронных закупок Prozorro, включая каталоги Prozorro Market, отвечает требованиям к электронным закупкам, финансируемым Всемирным банком.