Всемирный банк рекомендует систему Prozorro для тендеров на проекты восстановления Украины

Система электронных закупок Prozorro, включая каталоги Prozorro Market, отвечает требованиям к электронным закупкам, финансируемым Всемирным банком.

Об этом свидетельствуют результаты оценки, проведенные Всемирным банком, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Авторы оценки пришли к выводу, что система электронных закупок, включая Prozorro Market, в целом отвечает требованиям к электронным закупкам для операций, финансируемых Всемирным банком.

Также авторы оценки дополнительно предоставили перечень рекомендаций по усовершенствованию системы.

"Агентства-исполнители проектов в рамках операций, финансируемых Банком, могут использовать систему электронных закупок и Prozorro Market для тендеров, требующих использования национальных процедур закупок (с бюджетным порогом до 5 млн евро)", – отметил директор по делам Восточной Европы и Центральной Азии Аруп Баннерджи.

Он добавил, что касается международных тендерных процедур, финансируемых Всемирным банком в Украине (с бюджетным порогом от 5 млн евро), исполнительные агентства могут использовать системы электронных закупок Prozorro после того, как госпредприятие "Прозорро" введет определенные усовершенствования.

Согласно рекомендациям Всемирного банка, ГП "Прозорро" начало адаптацию системы под особые стандарты и условия, утвержденные World Bank, включая механизм обжалования.

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В Минэкономики анонсируют, что возможность использовать систему в соответствии с требованиями World Bank будет доступна уже в марте 2023 года.

Кроме того, рассматривается возможность адаптации системы Prozorro для специфических нужд восстановления, например, закупки услуг консультантов, проектных и архитектурных работ, потребность в которых во время восстановления будет огромной.

"В целом позиция Всемирного банка также состоит в том, что начиная с 2023 года Prozorro должна использоваться во всех проектах восстановления, которые финансирует Банк", – добавили в Минэкономики.