Министры финансов G7 пригласят Марченко на заседание сессии

Министры финансов стран "Большой семерки" пригласят своего украинского коллегу Сергея Марченко принять участие в сессии, посвященной глобальной экономике.

Об этом заявил во вторник ведущий японский финансовый дипломат Масато Канда, пишет Reuters.

Самым большим вызовом относительно санкций против России является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что G7 и в дальнейшем будет вводить ограничения против РФ.

Саммит глав государств и правительств "Группы семи" запланирован на 19-21 мая в Хиросиме (Япония).

Напомним:

Правительство Японии пригласило вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова принять участие во встрече министров по вопросам цифровизации стран "Группы семи" (G7).

Президент Владимир Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кишиды принять участие в саммите стран "Группы семи", который состоится в мае в Хиросиме. Он примет участие в саммите онлайн.

Экономическая правда