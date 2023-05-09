Бенкман-Фрид хочет снять уголовные обвинения против FTX

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид подал ходатайство в суд о снятии уголовных обвинений, выдвинутых против него после краха биржи в прошлом году.

Об этом пишет Financial Times.

Адвокаты Бенкмана-Фрида выдвинули ряд возражений, в частности, что новые обвинения против Бенкман-Фрида, выдвинутые после его экстрадиции с Багамских островов в декабре, были неправомерными.

Защита настаивает, что некоторые из транзакций, которые следствие считает незаконными, произошли за пределами США, и что взносы в пользу политических партий, которые Бенкмана-Фрид сделал во время избирательной кампании, были законными.

В прошлом году прокуратура США обвинила основателя FTX в том, что он руководил масштабной схемой по обману клиентов и кредиторов FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda до их краха в ноябре, когда в балансе компании была обнаружена многомиллиардная дыра на сумму в несколько миллиардов долларов.

Сначала ему было предъявлено восемь уголовных обвинений, в том числе в мошенничестве, заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Впоследствии прокуроры добавили еще пять пунктов, среди которых - мошенничество с ценными бумагами и заговор с целью нарушения законов о борьбе со взяточничеством.

Защита утверждает, что такие обвинения являются "расплывчатыми и неконкретными". Поэтому Бенкман-Фрид с адвокатами пытаются доказать в суде, что договор об экстрадиции между США и Багамскими островами был нарушен, когда прокуроры выдвинули дополнительные обвинения после его прибытия в США.

Судебное заседание по уголовному делу запланировано на октябрь, хотя адвокаты отметили, что могут попросить о его переносе.

Трое бывших коллег Бенкман-Фрида - Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх - уже признали себя виновными в связи с обвинениями, выдвинутыми в связи с банкротством, и согласились сотрудничать с прокуратурой.

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Напоминаем:

Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, как ожидается, не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям, которые включают сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей.