Засновник FTX не планує визнавати провину у нових звинуваченнях у США

Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, як очікується, не визнає себе винним за новими кримінальними звинуваченнями, які включають змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній і підкуп китайської влади.

Про це пише Reuters.

"31-річний Бенкман-Фрід раніше не визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачень у шахрайстві та змові щодо крадіжки мільярдів коштів клієнтів FTX з метою покриття збитків свого хедж-фонду Alameda Research.

Особа, знайома з цією справою, повідомила Reuters, що він також планує не визнавати себе винним за новим обвинувальним актом, що складається з 13 пунктів", - пише агентство.

Нові звинувачення посилюють тиск на Бенкмана-Фріда, якому загрожує десятки років ув'язнення, якщо його визнають винним на суді, який розпочнеться 2 жовтня, додає Reuters.

Він був заарештований в грудні, після того, як шквал виведення коштів клієнтів, викликаний побоюваннями щодо змішування коштів між біржею і Alameda, призвів до краху нині збанкрутілої FTX.

Початкове обвинувачення, висунуте прокуратурою Манхеттена, містило мало деталей про ймовірну схему. У дописі в блозі після арешту колишній мільярдер визнав неадекватне управління ризиками в FTX, але заявив, що не краде кошти.

Наприкінці лютого прокурори подали новий обвинувальний акт з 12 пунктів, що деталізує звинувачення в шахрайстві і звинувачує Бенкмана-Фріда в незаконному внеску десятків мільйонів доларів на політичні кампанії в США через підставних донорів, що є частиною стратегії з "купівлі впливу" у Вашингтоні.

А у вівторок прокурори оголосили про ще один обвинувальний акт, який звинувачує Бенкмана-Фріда у змові з метою порушення закону про боротьбу з хабарництвом шляхом організації виплати китайській владі 40 мільйонів доларів, щоб отримати доступ до 1 мільярда доларів у криптовалюті на рахунках Alameda, які були заморожені.

Бенкман-Фрід перебуває в будинку своїх батьків у Пало-Альто, штат Каліфорнія, під заставою в 250 мільйонів доларів США в очікуванні суду.

Раніше цього тижня окружний суддя США Льюїс Каплан схвалив зміни до пакету застави для Бенкмана-Фріда, які мають на меті перешкодити обвинуваченому впливати на свідків.

Нагадаємо:

США звинуватили засновника та колишнього виконавчого директора збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда у дачі хабара в розмірі $40 млн одному або декільком китайським урядовцям.

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Економічна правда