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"Зерновая инициатива": в ООН сообщили, что суда не проверяются в течение двух дней

Вторник, 9 мая 2023, 12:42 - Анастасия Жарикова

За последние два дня ни одно судно не проверялось в рамках работы черноморского "зернового коридора".

Об этом сообщили в офисе координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщает CNN.

"Совместный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня проверок не проводил", – говорится в сообщении в понедельник.

В центре добавили, что с начала месяца количество проверок существенно снизилось.

Напоминаем:

Россия в понедельник, 8 мая, отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции - таким образом в очередной раз заблокировала работу "зернового коридора".

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