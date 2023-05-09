"Зерновая инициатива": в ООН сообщили, что суда не проверяются в течение двух дней
Вторник, 9 мая 2023, 12:42 -
За последние два дня ни одно судно не проверялось в рамках работы черноморского "зернового коридора".
Об этом сообщили в офисе координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщает CNN.
"Совместный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня проверок не проводил", – говорится в сообщении в понедельник.
В центре добавили, что с начала месяца количество проверок существенно снизилось.
Напоминаем:
Россия в понедельник, 8 мая, отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции - таким образом в очередной раз заблокировала работу "зернового коридора".