УЗ меняет маршруты и графики поездов между Украиной и Венгрией из-за аварии на венгерской железной дороге

Восстановление пути между Дебреценом и Ньиредьхазой может занять длительное время, поэтому "Укрзализныця" пересмотрела маршруты и расписания всех поездов, соединяющих Украину и Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании отметили, что беспересадочные вагоны Вена - Киев будут следовать альтернативным маршрутом через Мишкольц с задержкой до 6 часов.

"Пассажиров, которые будут выезжать из столицы Австрии сегодня, ждет несколько иная схема, ведь украинские вагоны из-за аварии в Венгрии не успеют добраться до Вены и будут ждать в Будапеште.

⠀

Следовательно, в Будапешт будет организован проезд поездом №149 "Хортобадь" из Вены в Будапешт (время отправления из Вены без изменений, 16:42), а уже в столице Венгрии можно будет перейти в украинские вагоны. Эти вагоны, в свою очередь, поедут объездным маршрутом: вместе с 149-м поездом до Дебрецена, из Дебрецена отдельным локомотивом до Ньиредьхазы, из Ньиредьхазы в составе поезда №6210 до Захони, после чего в Чопе будут прицеплены к украинскому рейсу 60/59 Чоп - Киев", - уточнили в УЗ.

"Если же точкой прибытия является не Киев, заранее просим проинформировать нашу поездную бригаду: например, для пассажиров стрыйского направления организуем пересадку в Чопе на поезд №81", - добавили в компании.

При этом поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена - Захонь с вагоном Вена - Чоп ограничит маршрут до Дебрецена, расписание движения - без изменений.

⠀

А поезд №31/33/34 "Латорица" Будапешт-Мукачево будет следовать без изменений в маршруте и расписании движения, но пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на проблемном участке Дебрецен - Ньиредьхаза.

⠀

Челночные рейсы Захонь-Чоп - 6 раз в сутки, без изменений.

Напомним:

Сообщалось, что на венгерской железной дороге грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего поезда Укрзализныци из Вены в Киев задерживаются на 6 часов.

Экономическая правда