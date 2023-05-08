Поезда УЗ в и из Вены задерживаются: в Венгрии поезд сошел с рельсов

На венгерской железной дороге грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего поезда Укрзализныци из Вены в Киев задерживаются на 6 часов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, опаздывают на 6 часов.

По прибытию на станции Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в Киев во вторник в составе поезда №750, а не в понедельник в 19:30.

Также задержка коснется и обратных поездов в Вену, поэтому УЗ призывает учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта.

Причиной стало то, что в воскресенье утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Újfehértó и Hajdúhadház.

В УЗ добавили, что венгерские коллеги только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится минимум день. Движение поездов между этими станциями приостановлено, а венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус.

Венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с более длительным временем в пути.