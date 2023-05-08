Подсанкционные товары из Германии попадают в РФ через параллельный импорт из соседних стран

После начала большой войны и введения санкций против России экспорт товаров немецкого происхождения в страны СНГ значительно возрос – страны-соседи помогают России с ввозом санкционных товаров через параллельный импорт.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ, сообщает Bild.

В частности, экспорт из Германии в Казахстан, Армению и Грузию удвоился. Поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь — на 77%, в Кыргызстан — на 994%.

Обход санкций с помощью параллельного импорта в Германии считается недопустимым. По данным издания, на эту ситуацию уже обратил внимание спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

По подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, за 2022 год вырос экспорт автомобилей и автозапчастей: в Казахстан – на 507%, в Армению – на 761%.

Химической продукции в прошлом году экспортировали в Казахстан – на 129% больше, в Армению – на 110%.

Экспорт электрооборудования в Узбекистан вырос на 105%, в Армению – на 344%. Также на 137% вырос экспорт в Казахстан германской металлопродукции и одежды на 88%.

Напоминаем:

Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов и усложнил ситуацию со складами в транзитных странах, включая Беларусь, Казахстан, Киргизию.