Укрпочта обновила сервис переадресации посылок: как работает

Национальный почтовый оператор Укрпочта обновил сервис переадресации отправлений – услуга доступна для трех видов посылок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Услуга переадресации действует для отправки "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы", оформленных как онлайн через личный кабинет, так и непосредственно в отделениях", - пишет компания.

Стоимость переадресации составляет 50 грн. и оплачивается при получении отправки в отделении конечной доставки посылки.

В Укрпочте добавили, что в будущем планируют доработать опцию оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель.

Подать заявление на переадресацию можно на сайте Укрпочты в разделе Услуги/Переадресация отправки.

Для этого необходимо ввести трек-номер отправки, индекс переадресационного отделения и номер телефона получателя почтовой отправки.

Напоминаем:

Укрпочта в прошлом году понесла фактический убыток в размере 1,26 миллиарда гривен, однако получила чистый доход от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 миллиарда гривен.