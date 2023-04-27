Укрпошта торік отримала понад 1,2 мільярда чистого збитку

Укрпошта торік зазнала фактичний збиток у розмірі 1,26 мільярда гривень, однак отримала чистий дохід від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дохід національного оператора від реалізації товарів та послуг знизився на 7,7% проти фактичних даних за 2021 рік.

"Дані підтверджені міжнародним аудитором, який завдяки повній автоматизації внутрішньої звітності Укрпошти вперше в історії компанії визнав 100%-у достовірність результатів", - наголосили в компанії.

Обсяги внутрішніх та експортних посилок у 2022 році залишились на рівні року напередодні. Доходи від торгівлі зросли на 41,9% проти 2021 року.

"З об’єктивних причин обсяги письмової кореспонденції у 2022 році зменшились на 53,4% проти минулого року з поступовим відновленням до кінця 2022 року. Отож доходи за цим напрямком зменшились на 18,3% порівняно з 2021 роком", - додали в Укрпошті.

А через закриття великої кількості друкованих видань та міграції населення на 22,4% зменшились доходи від розповсюдження періодики.

За результатами 2022 року компанії поки не вдалось компенсувати збитки і повернутись до позитивного показника EBITDA: Укрпошта закінчила минулий рік з фактичним збитком у розмірі 1 258,1 млн грн, з яких:

216,9 млн грн – збитки, отримані за рахунок втрачених активів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей;

402,1 млн грн – через збитки від курсових різниць внаслідок коливань курсу валют.

У компанії додали, що завдяки прибуткам минулих років та заходам щодо збереження готівкових коштів Укрпошта впродовж 2022 року зберігала сильні позиції ліквідності, що дозволило підтримувати операційну діяльність без дефіциту грошових коштів, вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання та перезапустити програму капітальних інвестицій.

Зокрема, компанія продовжила автоматизацію та закупила і встановила у відділеннях 780 POS-терміналів. За рахунок збільшення їх загальної кількості до понад 8500 одиниць доходи від надання послуг за еквайринговими операціями зросли на 194,3% у порівнянні з 2021 роком.

Укрпошта продовжила інвестувати у комп’ютеризацію сільських відділень, відкриття 120 нових та ремонт 326 відділень поштового зв’язку та запуск 780 нових пересувних.

Всього торік Укрпошта сплатила 2,9 млрд грн. податків, зборів та обов’язкових платежів.

Економічна правда