Регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго"
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по инициативе "Укрэнерго" проведет плановую проверку компании.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.
Отмечается, что Комиссия 9 мая начнет проведение плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК "Укрэнерго".
В регуляторе пояснили, что, согласно Плану осуществления мероприятий государственного контроля, датой начала соответствующей проверки "Укрэнерго" определили 21 сентября 2023 года.
В то же время "Укрэнерго" обратилось с просьбой перенести проверку на более ранний период - на март или май 2023 года, с целью предотвращения разбалансировки финансовой устойчивости компании.
"Регулятор пошел на встречу лицензиату и изменил дату начала проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК "Укрэнерго" с 21 сентября на 9 мая 2023 года.
Соответствующее решение было зафиксировано в постановлении НКРЭКУ от 4 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Напомним:
Регулятор и "Укрэнерго" обвинили друг друга в задержке возобновления экспорта электроэнергии в Словакию
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о внеплановой проверке НЭК "Укрэнерго" из-за прекращения экспорта электроэнергии в Словакию.
Экономическая правда