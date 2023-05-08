Регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по инициативе "Укрэнерго" проведет плановую проверку компании.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

Отмечается, что Комиссия 9 мая начнет проведение плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК "Укрэнерго".

В регуляторе пояснили, что, согласно Плану осуществления мероприятий государственного контроля, датой начала соответствующей проверки "Укрэнерго" определили 21 сентября 2023 года.

В то же время "Укрэнерго" обратилось с просьбой перенести проверку на более ранний период - на март или май 2023 года, с целью предотвращения разбалансировки финансовой устойчивости компании.

"Регулятор пошел на встречу лицензиату и изменил дату начала проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики НЭК "Укрэнерго" с 21 сентября на 9 мая 2023 года.

Соответствующее решение было зафиксировано в постановлении НКРЭКУ от 4 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Регулятор и "Укрэнерго" обвинили друг друга в задержке возобновления экспорта электроэнергии в Словакию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о внеплановой проверке НЭК "Укрэнерго" из-за прекращения экспорта электроэнергии в Словакию.

Экономическая правда