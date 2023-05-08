Запуск єЧерги: на систему начались массовые кибератаки россиян

Россияне атакуют онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками єЧерга.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Кроме того, призывы к осуществлению кибератак распространяются российскими пропагандистскими каналами.

"Внимание россиян к єЧерге означает то, что мы движемся в правильном направлении и делаем инновационные продукты. По состоянию на 11 часов дня мы уже начали фиксировать атаки на наш сервис. Сейчас специалисты обеспечивают необходимые технические решения для того, чтобы помешать россиянам влиять на работу єЧерги, – отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Комирный.

В настоящее время система работает без сбоев. В случае смен водителей и перевозчиков обещают проинформировать оперативно.

"Отметим, что персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

С понедельника, 8 мая, началась запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска (єЧерга).