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єЧерга: на нових пунктах пропуску відкрився запис в електронну чергу

Понеділок, 8 травня 2023, 11:29 - Олексій Павлиш

З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Запис в електронну чергу розпочався о 9:00 в понеділок. Записати в єЧергу можна на сайті - echerha.gov.ua, або в мобільному застосунку "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.

При цьому можна обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:

Волинська область

  • МАПП "Ягодин – Дорогуськ"
  • МАПП "Устилуг – Зосин"

Львівська область

  • МАПП "Краківець – Корчова"
  • МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
  • МАПП "Шегині – Медика"
  • МАПП "Нижанковичі – Мальховіце"

Чернівецька область

  • МАПП "Порубне – Сірет"
  • МАПП "Мамалига – Крива"

Закарпатська область

  • МАПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"
  • МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь"
  • МАПП "Дякове – Халмеу"

Вінницька область

  • МАПП "Могилів-Подільський – Отач"

Одеська область

  • МАПП "Рені – Джурджулєшти"
  • МАПП "Старокозаче – Тудора"
  • МАПП "Виноградівка – Вулканешти"
  • МАПП "Орлівка – Ісакча".

Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерги, варто зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

Нагадаємо:

На 16-х пунктах пропуску на кордоні України в західному напрямку запустять електронну систему для вантажного транспорту єЧерга, згодом вона стане універсальною для всіх видів транспорту.

Економічна правда

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