єЧерга: на нових пунктах пропуску відкрився запис в електронну чергу
З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
Запис в електронну чергу розпочався о 9:00 в понеділок. Записати в єЧергу можна на сайті - echerha.gov.ua, або в мобільному застосунку "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.
При цьому можна обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:
Волинська область
- МАПП "Ягодин – Дорогуськ"
- МАПП "Устилуг – Зосин"
Львівська область
- МАПП "Краківець – Корчова"
- МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
- МАПП "Шегині – Медика"
- МАПП "Нижанковичі – Мальховіце"
Чернівецька область
- МАПП "Порубне – Сірет"
- МАПП "Мамалига – Крива"
Закарпатська область
- МАПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"
- МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь"
- МАПП "Дякове – Халмеу"
Вінницька область
- МАПП "Могилів-Подільський – Отач"
Одеська область
- МАПП "Рені – Джурджулєшти"
- МАПП "Старокозаче – Тудора"
- МАПП "Виноградівка – Вулканешти"
- МАПП "Орлівка – Ісакча".
Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерги, варто зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.
Нагадаємо:
На 16-х пунктах пропуску на кордоні України в західному напрямку запустять електронну систему для вантажного транспорту єЧерга, згодом вона стане універсальною для всіх видів транспорту.
Економічна правда