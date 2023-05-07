Підприємство "Нафтогазу" планує витрати 4 мільйони на сувеніри та свята

Газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування", яке входить до структури групи НАК "Нафтогаз України", оголосило закупівлю брендованої сувенірної продукції для заходів різного рівня публічності в громадах на суму 2,04 млн грн.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на систему публічних закупівель "ProZorro"

Аукціон має відбутися 15 травня. Крім закупівлі брендової сувенірної продукції, "Шебелинкагазвидобування" планує укласти договір на 2,05 млн грн з ФОП Купрійчук Тетяна Василівна щодо проведення презентацій та свят на території громад.

"За ці кошти планується організувати 10 дитячих свят (тривалість одного дитячого свята – не менше 1,5 годин, для не менше ніж 70 осіб), 7 свят в тих же областях для 100 осіб, 7 новорічних свят та 20 дитячих майстер-класів в Харківській, Дніпропетровські, Полтавській областях з врученням брендованої продукції", – йдеться в повідомленні.

Додається, що Тетяна Купрійчук зазначена як засновниця й керівник Рекламно-виробничої компанії "БІНГО" (м. Суми), президент ГО "Ділові Українські Жінки" в Сумській області та член Сумської Ради Підприємців.

Крім того, "Шебелинкагазвидобування" запланувало придбати смартфон за 56,5 тис. грн.

Серед сувенірів, які планують придбати – 200 зонтів, 200 кепок, 200 павербанків, 150 еко-сумок, 300 рюкзаків, 70 флешок, 500 фляг для води, 150 термосів з чохлом, 200 чашок, 200 твердих блокнотів, 200 блокнотів А5 на пружині, 200 блокнотів А6 на пружині, 250 малих пакетів, 350 великих пакетів, 400 великих паперових пакетів, 50 маленьких паперових пакетів, 500 пластикових ручок, 300 альбомів для малювання, 300 наборів кольорових олівців, 300 пластикових портфелів, 100 пледів з індивідуальним дизайном, 100 худі, 500 попсокетів та 40 картин.

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