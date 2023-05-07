Apple спасается от замедления в США и Китае благодаря развивающимся рынкам

Компания Apple обращает свое внимание на развивающиеся рынки, в то время, когда рост в США, Японии и Китае только замедляется.

Об этом пишет Bloomberg.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук указал на рекордные продажи во многих странах мира. Мексика, Индонезия, Филиппины, Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты имели лучшие квартальные продажи за последний период.

А Малайзия, Бразилия и Индия продемонстрировали лучшие в истории мартовские показатели.

Недавно он посетил Индию, где Apple только что открыла свои первые розничные магазины, и говорил о потенциале этой страны как следующего Китая.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, возрождение iPhone в этом квартале произошло благодаря развивающимся рынкам в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

О более развитых рынках Apple сообщила меньше хороших новостей. Продажи упали в США, Японии и Китае, что привело к общему снижению примерно на 3%.

"Где наши результаты в этом квартале были действительно блестящими, так это на развивающихся рынках, и мы не могли бы не гордиться результатами, которые мы там получили", - сказал Кук.

Хотя результаты Apple были положительно восприняты на прошлой неделе, некоторые аналитики обеспокоены тем, что компания может быть обречена на годы медленного роста.

Главный месседж Apple заключается в том, что у компании есть еще много возможностей для расширения на новых рынках и привлечения клиентов на свою платформу.

Напомним:

Продажи iPhone компании Apple Inc. восстановились в прошлом квартале, что помогло самой дорогой компании мира превзойти прогнозы по прибыли и пережить общеотраслевой спад, который навредил большей части ее продуктовой линейки.