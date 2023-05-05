Попит на iPhone відновився, а квартальні прибутки Apple перевершили прогнози

Продажі iPhone компанії Apple Inc. відновилися в минулому кварталі, що допомогло найдорожчій компанії світу перевершити прогнози щодо прибутків і пережити загальногалузевий спад, який зашкодив більшій частині її продуктової лінійки.

Про це пише Bloomberg.

Загальний дохід компанії у другому фінансовому кварталі становив $94,8 млрд, прозвітувала Apple у четвер, що перевищило прогноз аналітиків на рівні $92,6 млрд. Хоча продажі впали на 2,5% за цей період, компанія попереджала інвесторів, що падіння буде приблизно вдвічі більшим.

"Такі результати свідчать про те, що Apple починає оговтуватися від спаду, який охопив як комп'ютерну, так і смартфонобудівну галузі. Це особливе полегшення для інвесторів після того, як ключовий постачальник Qualcomm Inc. висловив нові побоювання щодо попиту на телефони на початку цього тижня. Продажі Apple в Китаї - слабкому місці для інших технологічних компаній - також виявилися трохи кращими, ніж очікувалося", - пише агентство.

Як і очікувалося, Apple оголосила про плани викупу акцій на суму 90 мільярдів доларів - на рівні минулорічного плану. Компанія також підвищила квартальні дивіденди на 4% до 24 центів на акцію.

Після оприлюднення звіту акції додали 2% на пізніх торгах. Вони закрилися на рівні $165,79, що на 28% більше за рік.

Хоча результати виявилися кращими, ніж очікувалося, вони ознаменували собою два квартали поспіль падіння продажів - вперше для Apple з початку пандемії. Прибуток, тим часом, не змінився порівняно з попереднім роком і становив $1,52 на акцію. Це порівняно з середньою оцінкою в $1,43 за акцію.

На телефонній конференції з аналітиками в Apple заявила=и, що дохід у поточному періоді впаде на таку ж суму, як і в минулому кварталі, який закінчився 1 квітня. Це означає падіння приблизно на 3%. Компанія також заявила, що продовжить відчувати негативний вплив від курсів іноземних валют.

У другому кварталі компанія Apple отримала $51,3 млрд від продажу iPhone - свого флагманського продукту, що перевищило прогнози аналітиків на рівні $49 млрд.

Зростання відбулося "незважаючи на складне макроекономічне середовище", сказав керівник Apple Тім Кук.

При цьому виручка iPad впала на 13% до $6,67 млрд, що приблизно відповідає оцінкам 6,7 млрд доларів. Водночас виручка підрозділу Mac впала на 31% до $7,17 млрд при прогнозі у 7,7 млрд дол.

Економічна правда