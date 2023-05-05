Украинская авиакомпания SkyUp выходит на рынок ЕС

Авиакомпания SkyUp MT получила необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировала свой офис на Мальте, что в перспективе позволит открыть регулярные рейсы из Европы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

SkyUp MT получила сертификат эксплуатанта (AOC), сертификат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) и лицензию на выполнение рейсов (AOL). Кроме того, компания зарегистрировала свой офис на территории Мальты, то есть государства-члена ЕС.

Благодаря этому авиаперевозчик сможет выполнять контракты на условиях ветлиза (передачи самолета в аренду другой авиакомпании вместе с экипажем - ЭП), а в перспективе - открывать регулярные рейсы из Европы.

"Получение сертификата AOC и лицензии AOL - важный этап полноценного развертывания деятельности SkyUp MT в Европе. О дальнейших шагах сообщим позже", - говорится в сообщении компании.

Новая авиакомпания уже зарегистрировала первый самолет. Им стал Boeing 737-800 2011 года выпуска с комплектацией салона на 189 мест. В компании говорят, что ранее этот самолет был частью флота SkyUp Airlines и имеет надпись The Power of Freedom, которую нанесли в рамках партнерства с фандрейзинговой платформой UNITED24.

До конца 2023 года SkyUp MT планирует получить еще самолеты, однако они будут не из флота украинского SkyUp, а поступят по новым контрактам.

Напоминаем:

В прошлом году сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines работает над регистрацией SkyUp MT (Мальта) в Евросоюзе и привлечением к работе украинских специалистов.