SkyUp працює над реєстрацією авіакомпанії у Євросоюзі

Авіакомпанія SkyUp Airlines працює над реєстрацією SkyUp MT (Мальта) у Євросоюзі та залученням до роботи українських фахівців.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Авіакомпанія планує отримати сертифікат для польотів свого європейського підрозділу вже цієї осені.

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ та припинення польотів в Україні з 24 лютого, SkyUp спочатку зосередилась на перевезенні українських громадян до Ізраїлю та Португалії з Кишинева, Любліна та Варшави, а потім уклав договори з іншими авіакомпаніями щодо використання своїх літаків на умовах мокрого лізингу.

Крім того перевізник здійснює чартерні рейси.

"Сьогодні літаки SkyUp літають до 52 аеропортів країн ЄС, а також до аеропортів Швейцарії, Туреччини, Молдови та Єгипту, що дозволило підтримувати операційну діяльність, виплатити 40 млн грн грн податків з початку війни, в т. ч. 10 млн грн авансом, а також зберегти команду", – повідомили в компанії.

У перший день великої війни SkyUp зазначила, що майже весь її флот, за винятком одного літака, перебував за кордоном: три літаки - в Єгипті, один - у Молдові, три - в Румунії, чотири - в Естонії і ще по одному - у Сербії та Болгарії.

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Економічна правда