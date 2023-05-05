FTX привлечет еще 50 миллионов долларов для расчетов с кредиторами

Обанкротившаяся криптобиржа FTX получила в четверг разрешение американского суда по вопросам банкротства на продажу своего бизнеса LedgerX за 50 миллионов долларов, привлекая дополнительные средства для выплаты кредиторам.

Об этом пишет Reuters.

На слушании в Уилмингтоне, штат Делавэр, судья по делам о банкротстве подписал разрешение на продажу FTX LedgerX, торговой платформы для торговли крипто-деривативами, которая не является банкротом, компании Miami International Holdings, которая Бермудской фондовой биржей и несколькими зарегистрированными в США фондовыми биржами, в том числе Международной фондовой биржей Майами.

FTX пытается вернуть клиентам примерно 11 миллиардов долларов за счет продажи активов и возврата средств. С момента подачи заявления о банкротстве в ноябре FTX вернула более $7,3 млрд наличными и ликвидными криптоактивами.

В рамках этих усилий FTX в среду заявила, что будет добиваться возврата почти $4 млрд от Genesis Global Capital (GGC), обанкротившегося кредитного подразделения криптовалютной компании Genesis.

FTX заявила в суде, что Genesis должна ей эти деньги в результате транзакций, которые произошли незадолго до того, как FTX подала заявление о банкротстве. Согласно американскому законодательству о банкротстве, должники могут попытаться вернуть платежи, совершенные в течение 90 дней перед подачей заявления о банкротстве, чтобы эти средства могли быть более справедливо распределены между кредиторами.

По данным FTX, Genesis был основным "фондом-кормушкой" для хедж-фонда Alameda Research, связанного с FTX, предоставляя Alameda криптоактивы, которые он использовал для дальнейших займов и инвестиций.

По данным FTX, в определенный момент Alameda имела 8 миллиардов долларов в виде займов, предоставленных Genesis. Genesis, в отличие от других кредиторов, в значительной степени вернула долг до того, как FTX обанкротилась, сообщает FTX.

Компании в индустрии криптокредитования были тесно связаны между собой во время турбулентного 2022 года, когда многие из них обанкротились. FTX, некогда известная криптовалютная биржа, подала заявление о банкротстве на фоне обвинений в том, что основатель Сэм Бенкман-Фрид использовал деньги клиентов FTX для поддержания баланса Alameda.

Бенкману-Фриду было предъявлено обвинение в мошенничестве за его роль в крахе компании, но он не признает себя виновным. Бывшие члены его ближайшего окружения признали свою вину и согласились сотрудничать с прокуратурой.

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Экономическая правда