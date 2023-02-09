Японский ритейлер одежды Uniqlo может полностью уйти из России – СМИ

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo, который в марте 2022 года приостановил операции в РФ, решил уйти из страны и не планирует возобновлять работу своих магазинов.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, об этом решении уже известно российским сотрудникам Uniqlo.

Другой собеседник издания на рынке недвижимости заявил, что Uniqlo раздумывал над полным уходом из России еще осенью 2022 года, но изначально собирался закрыть только нерентабельные магазины.

В январе российские "Известия" писали, что до 1 февраля Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах, оставив до пяти магазинов.

Два сотрудника консалтинговых компаний заявляли Forbes Russia, что тоже слышали о сокращении количества магазинов Uniqlo, но, как отметил один из них, непонятно, все они будут закрыты или не все.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов рассказал газете, что Uniqlo несколько месяцев назад уведомила собственников помещений о планах закрыть магазины, но сохраняет контракты до момента, когда будет найден новый арендатор.