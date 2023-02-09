Японский ритейлер одежды Uniqlo может полностью уйти из России – СМИ
Японский производитель и продавец одежды Uniqlo, который в марте 2022 года приостановил операции в РФ, решил уйти из страны и не планирует возобновлять работу своих магазинов.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По словам собеседника газеты, об этом решении уже известно российским сотрудникам Uniqlo.
Другой собеседник издания на рынке недвижимости заявил, что Uniqlo раздумывал над полным уходом из России еще осенью 2022 года, но изначально собирался закрыть только нерентабельные магазины.
В январе российские "Известия" писали, что до 1 февраля Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах, оставив до пяти магазинов.
Два сотрудника консалтинговых компаний заявляли Forbes Russia, что тоже слышали о сокращении количества магазинов Uniqlo, но, как отметил один из них, непонятно, все они будут закрыты или не все.
Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов рассказал газете, что Uniqlo несколько месяцев назад уведомила собственников помещений о планах закрыть магазины, но сохраняет контракты до момента, когда будет найден новый арендатор.
Глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько назвала решение Uniqlo свернуть бизнес в России неизбежным, отметив, что "политическая ситуация не изменилась, и нет смысла платить за аренду и содержать персонал спустя почти год после прекращения работы".
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что заменить Uniqlo будет сложно из-за ее технологичности, ценовой политики и качества базовых моделей.
Весной 2022 года в России под брендом Uniqlo работало 50 точек и собственный интернет-магазин. На конец января 2023 года у Uniqlo было 27 магазинов в России, которые оставались закрытыми, свидетельствуют данные Fast Retailing.
Напомним:
10 марта 2022 года группа Fast Retailing, в которую входит UNIQLO, заявила, что продолжит работу в России, но временно прекратит деятельность.
Экономическая правда