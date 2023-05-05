UBS рассматривает варианты продажи Credit Suisse после поглощения - Reuters

Швейцарский холдинг UBS рассматривает варианты продажи банка Credit Suisse, включая потенциальную сохранность инвестиционно-банковских операций этого подразделения при продаже остальных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что UBS изучает планы продаж Credit Suisse путем первичного публичного размещения акций (IPO) после приобретения меньшего конкурента.

Другой источник рассказал, что эти рассуждения находятся на ранней стадии, поскольку UBS сосредоточена на завершении этого поглощения, и она может не принять окончательного решения о том, проводить ли IPO в течение месяцев.

Оба банка отказались от комментариев.

UBS пытается завершить спасательное поглощение Credit Suisse при поддержке государства, что позволит создать банковского гиганта, контролирующего общие инвестированные активы на сумму более 5 трлн долларов.

Credit Suisse является одним из четырех операционных подразделений кредитора и считается жемчужиной в короне. В 2022 году подразделение сообщило о прибыли до налогообложения в 1,7 млрд долл.

Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти заявил в среду, что его банк работает над завершением слияния с Credit Suisse до конца мая или в начале июня. Относительно возможной продажи Эрмотти сказал, что все варианты для швейцарского бизнеса рассматриваются.

Напоминаем:

Поглощение банком UBS своего конкурента Credit Suisse повлечет за собой сокращение 30% сотрудников. Реализация планов по увольнению до 36 тыс. сотрудников станет крупнейшим в мире сокращением персонала за последние шесть месяцев.

Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование по сбору информации о потенциальных преступлениях, которые могли иметь место вокруг поглощения UBS Group кризисного банка Credit Suisse.

Читайте также: Крах Credit Suisse: как 167-летний швейцарский банк обанкротился за неделю и почему США снова "печатают" доллары