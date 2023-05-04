Госбюджет из-за войны в прошлом году недополучил 1,2 миллиарда арендной платы

В прошлом году государственный бюджет из-за большой войны недополучил 1,2 миллиарда гривен платы за аренду государственного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества.

В эти подсчеты Фонд включил платежи, которые должны были оплатить арендаторы государственного имущества на временно оккупированных территориях Украины. ‎

Фонд госимущества регулярно с 2014 года проводил работу по фиксации сумм недополученной арендной платы в зоне ООС, АР Крым и г. Севастополь. С 24 февраля 2022 года эта территория расширилась в результате полномасштабного вторжения", - добавили в ведомстве.

Кроме того, ФГИ при осуществлении подсчетов размера убытков учтено предоставление льгот в виде освобождения от уплаты арендных платежей и скидки в размере 25-50%. Такие скидки установил Кабинет Министров с целью поддержки арендаторов госимущества, прежде всего, на оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

"Должны в будущем взыскать все потерянные и недополученные деньги из России. Также сейчас разрабатываем стратегию экономического возрождения этих территорий", — заявил глава ФГИУ Рустем Умеров.

За первый квартал 2023 года к подсчетам потерь добавилось 345,06 млн. грн.

Напоминаем:

Фонд госимущества в третий раз попытается продать на приватизационном аукционе завод "Электронмаш" в Киеве. Аукцион запланирован на 29 мая, стартовая цена – 61,3 млн грн (без учета НДС).

Экономическая правда