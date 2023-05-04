ЕЦБ ожидаемо повысил ставки на 25 б.п., чтобы сдержать инфляцию

Европейский центральный банк в четверг, 4 мая, ожидаемо повысил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии предельного кредитования и депозитной линии будут повышены до 3,75%, 4,00% и 3,25% соответственно с 10 мая 2023 года.

Регулятор считает, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и намерена принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции.

Европейский центробанк подчеркнул, что при этом эти решения будут поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне, чтобы вернуть инфляцию до целевого уровня 2%.

"Ключевой показатель инфляции снижается в последние месяцы, однако базовое ценовое давление остается сильным. Последние повышения ставки оказывают существенное влияние на денежно-кредитные условия и условия финансирования в еврозоне, тогда как скорость и масштаб влияния на реальный сектор экономике остаются неясными", - добавили в центробанке. .

Также ЕЦБ планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (APP) в июле этого года.

До конца июня центробанк будет сокращать объем активов на своем балансе в 15 млрд евро в месяц.

Напоминаем:

Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на четверть процентного пункта – глава ФРС Джером Пауэлл намекнул, что это может быть последним повышением перед паузой.

Экономическая правда