Федрезерв США знову підвищив ставки, але натякнув на можливу павзу

Федеральна резервна система США підвищила процентні ставки на чверть відсоткового пункту – очільник ФРС Джером Павелл натякнув, що це може бути останнім підвищенням перед павзою.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виступ Павелла на пресконференції та заяву Федеральної комісії з відкритих ринків (FOMC).

Підвищення ставки підняло базову ставку ФРС до цільового діапазону від 5% до 5,25%, що є найвищим рівнем з 2007 року, порівняно з майже нульовим рівнем на початку минулого року. Голосування було одностайним.

"Комітет буде уважно стежити за інформацією, що надходить, і оцінювати наслідки для монетарної політики", - йдеться в заяві FOMC. У порівнянні з заявою у березні зник рядок про те, що комітет "очікує, що деяке додаткове посилення монетарної політики може бути доцільним".

Натомість тепер комітет братиме до уваги різні фактори "при визначенні ступеня, до якого може бути доречним додаткове посилення політики". За словами Павелла, "це значуща зміна – ми більше не говоримо, що очікуємо".

"Отже, ми будемо керуватися даними, що надходять, засідання за засіданням, і ми підійдемо до цього питання на червневому засіданні", – додав він.

Чи виявиться ця ставка достатньо високою, щоб повернути інфляцію до цільового показника ФРС у 2%, буде "постійною оцінкою" на основі нових даних.

Щодо банківської сфери, яка за останні два місяці пережила декілька гучних банкрутств, Павелл сказав, що умови "в цілому покращилися" з початку березня. Разом із тим напруженість у секторі призводить до більш жорстких кредитних умов для домогосподарств і бізнесу. Це, ймовірно, вплине на економічну активність, зайнятість та інфляцію, проте масштаби наслідків залишаються незрозумілими.

Стрімке посилення монетарної політики протягом останнього року, спрямоване на стримування найвищих за останні десятиліття темпів інфляції, також створило тиск на банки, що призвело до найбільших банківських банкрутств з 2008 року.

Також Павелл заявив, що США можуть пережити помірну рецесію, але "випадок уникнення рецесії, на мою думку, є більш вірогідним, ніж випадок рецесії".

За даними Департаменту праці США, кількість вакансій скоротилася, а кількість звільнень зросла в березні – ринок праці лише зараз починає відчувати вплив жорсткості монетарної політики.