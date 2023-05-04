ТИС хочет судиться с Мининфраструктуры из-за портовых сборов

Одна из крупнейших украинских стивидорных компаний ТИС планирует обратиться в суд из-за отмены Министерством инфраструктуры норм по получению частными компаниями части корабельных сборов в порту "Южный".

Об этом говорится в заявлении компании ТИС.

В компании апеллируют к тому, что как является одним из крупнейших участников отрасли морских грузоперевозок, и при этом "в очередной раз получаем чрезвычайно весомую информацию, непосредственно влияющую на тысячи наших сотрудников, не из прозрачного диалога с государством, не в рамках консультаций, а из социальных сетей силового ведомства".

"Это, среди прочего, дает нам основания считать обоснование о нехватке средств в АМПУ - фиктивным, а решение МИУ продиктованным не интересами отрасли, а давлением силовиков", - заявили в ТИС.

Речь идет о сообщении Национального антикоррупционного бюро, из которого стало известно об отмене нормы, которая позволяла частным компаниям получать половину корабельных сборов в морском порту "Южный". Такая норма действовала с 2015 года.

Так, в середине апреля приказом №148 министерство внесло изменения в приказ №281, чем определило, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) снова будет получать все 100% корабельных сборов в порту, в частности - порту "Южный". В министерстве объяснили это решение недостатком финансирования АМПУ во время войны.

Именно по приказу №281 от 24 июля 2015 года НАБУ вынесло подозрение экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому по обвинению в нанесении АМПУ в период с 2015 по 2021 годы убытков на более 43 млн долларов.

"Считаем это решение (приказ №148) незаконным и намерены в ближайшее время обжаловать его в суде", - заявили в ТИС.

В компании утверждают, что доля корабельного сбора, которую они получали с 2015 года, накапливалась на целевом счете для поддержания глубин в рабочем и безопасном состоянии.

"Мы намерены обратиться в суд для обжалования опасного решения, которое на долгие годы закроет Украине любые возможности привлечения иностранных инвесторов. Инвестиционный климат разрушается гораздо быстрее, чем репутация НАБУ, а восстанавливается десятками лет", - заявляют в ТИС.

Напоминаем:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры отменило норму, которая позволяла частным компаниям получать половину корабельных сборов в морском порту "Южный".

22 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое якобы нанесло государству ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в 2015 году.

В марте за Пивоварского был внесен залог в 10 млн грн.

Пивоварский занимал должность министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 года по апрель 2016 года.