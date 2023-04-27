МІУ скасувало наказ, за який отримав підозру Пивоварський

дзеркало тижня

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасувало норму, яка дозволяла приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в морському порту "Південний".

Відповідний наказ міністерства набув чинності 26 квітня, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Йдеться про скасування норм наказу… відповідно до якого ДП "АМПУ" отримувало лише половину корабельних зборів у порту "Південний", хоча насправді мало отримувати всі 100% зборів як єдиний користувач портової акваторії та земель водного фонду під нею", – йдеться у повідомленні.

За оцінкою НАБУ, внаслідок дії цієї схеми держпідприємство "АМПУ" у період з 2015 по 2021 років зазнало збитків на понад 43 млн доларів.

Нагадуємо:

22 лютого 2023 року НАБУ та САП повідомили Пивоварському про підозру у зловживанні службовим становищем, яке нібито завдало державі збитків на суму понад 30 мільйонів доларів у 2015 році.

У березні за Пивоварського була внесена застава у 10 млн грн.

Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.

Економічна правда