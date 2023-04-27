Міжнародні резерви наприкінці року сягнуть $35 мільярдів – прогноз НБУ

З огляду на обсяги надходжень фінансової допомоги від країн-партнерок, Національний банк очікує, що міжнародні резерви України зростуть до 35 млрд дол наприкінці року.

Про це відомо з пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Цьогоріч обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол, очікує регулятор. Це сприятиме зростанню міжнародних резервів до близько 35 млрд дол наприкінці року.

Такі обсяги резервів посилять спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження.

Разом із тим, очікується значний дефіцит поточного рахунку через збільшення імпорту на тлі поступового відновлення внутрішнього попиту, витрати значної кількості вимушених українських мігрантів та стриманим експортом на тлі низьких врожаїв та обмеженої логістики. Надходження міжнародної допомоги компенсуватиме ці чинники.

Уряд нарощує податкові надходження та обсяги внутрішніх залучень, але цього недостатньо для фінансування видатків бюджету воєнного часу та в умовах післявоєнної відбудови.

Вагомим джерелом фінансування бюджетних потреб залишатиметься міжнародна допомога. Остання, разом із подальшим розвитком внутрішнього боргового ринку, дозволять уникнути повторення "друку гривні" для покриття дефіциту бюджету.

Водночас після рекордних показників дефіциту та офіційного фінансування цього року з наступного року прогнозується їх поступове зниження. Причини – нарощування експортних потоків та поступове повернення мігрантів. Однак дефіцит і надалі перекриватиметься значними обсягами зовнішнього фінансування. Це дозволить зберігати обсяг міжнародних резервів на відносно комфортному рівні.

Нагадуємо:

Національний банк очікувано ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% та суттєво покращив прогноз інфляції.

Також регулятор покращив прогноз відновлення економіки України цьогоріч з 0,3% до 2% з огляду на швидке відновлення енергосистеми





