Министр энергетики прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию

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После повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей субсидии и размер ночного тарифа сохранятся.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Субсидия на оплату электроэнергии сохранится, и, более того, рассчитываем, что она будет увеличена за счет того, что больше потребителей будут в ней нуждаться", – заявил Галущенко.

Министр заверил, что сохранится и ночной тариф на электроэнергию, составляющий 50% общего тарифа.

Второго этапа повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей пока не предусмотрено.

"Сейчас второй этап не предвидится. Более того, наши расчеты позволили уменьшить размер тарифа с 2,88 грн/кВт-ч, предлагаемый НКРЭКУ на первом этапе повышения, до 2,64 грн/кВт-ч", – сказал министр.

Галущенко отметил, что в целом положение о возложении спецобязательств по обеспечению доступной электроэнергии населения не изменилось, компенсировать разницу в тарифе для населения, который он назвал все равно льготным, и рыночной ценой ресурса (ориентировочно 5,5 грн/кВт-ч), будут по-прежнему НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" по действующему механизму.

Однако министр отметил, что в связи с повышением тарифов также рассматривается вопрос изменения прайскепов на рынке электроэнергии.

Напоминаем:

Кабмин принял решение установить с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС.

До этого было 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

НКРЭКУ предлагала установить на первом этапе повышения тариф в 2,88 грн/кВт-ч без привязки к объемам потребления.