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Украина получила очередные 1,25 миллиарда долларов от США через Всемирный банк

Среда, 31 мая 2023, 12:58 - Алексей Павлыш

Украина получила от США 1,25 млрд долл финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности социальные и гуманитарные расходы.

Ранее сообщалось, что иностранные партнеры в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) предоставили Украине 14,5 млрд долл.

Целью проекта PEACE in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Напомним:

Кабинет Министров привлечет еще один грант для восстановления украинской системы здравоохранения - на более 350 миллионов гривен от Всемирного банка.

Экономическая правда

Украина Всемирный банк Шмыгаль
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